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    首頁 > 南投縣

    防噪音擾民 台21甲線加強取締改裝車

    2026/03/22 11:05 記者張協昇／南投報導
    警方結合環保局針對疑似改裝車輛進行攔查檢測。（圖由警方提供）

    警方結合環保局針對疑似改裝車輛進行攔查檢測。（圖由警方提供）

    台21甲線為南投縣連接多處觀光景點重要道路，惟經常有改裝車輛風馳電掣製造噪音擾民，集集警分局最近即結合環保局，不定期於該道路實施噪音改裝車聯合稽查勤務，利用專業儀器進行現場噪音檢測，並同步取締交通違規，確保行車安全與民眾居住環境品質。

    集集警分局表示，台21甲線不分平假日車流量大，近年來部分車輛為追求聲浪效果，私自改裝排氣管或其他裝置，行駛時產生高分貝噪音，不僅影響周邊居民生活品質，也容易造成用路人驚嚇，進而增加交通事故風險。

    因此，該分局針對台21甲線加強執行改裝車專案取締勤務，對於疑似改裝或噪音超標車輛進行攔查與檢測，也同步取締各項交通違規行為，包括無照駕駛、危險駕駛或其他影響行車安全違規情形。

    集集分局長王貞惠表示，車輛改裝應符合法規並完成合法檢驗，切勿為追求聲浪效果而私自改裝排氣管，以免違反相關規定遭到處罰，將持續針對易發生噪音擾民及交通違規的路段加強巡查與取締。

    集集警分局於台21甲線加強攔查取締改裝車及交通違規。（圖由警方提供）

    集集警分局於台21甲線加強攔查取締改裝車及交通違規。（圖由警方提供）

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