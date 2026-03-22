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    首頁 > 南投縣

    南投綠美橋將大幅翻修 讓老地標煥發新生命

    2026/03/22 07:28 記者張協昇／南投報導
    綠美橋供行人、腳踏車及機車通行，是南投市交通要道之一。（記者張協昇攝）

    綠美橋供行人、腳踏車及機車通行，是南投市交通要道之一。（記者張協昇攝）

    南投市橫跨貓羅溪的地標橋梁綠美橋 不只是交通要道，更是許多市民共同的成長記憶。南投市長張嘉哲表示，為了延續這份情感，公所正規劃綠美橋修繕工程，未來將有更平整的橋面，並優化排水與人行空間，達成「白天好走、晚上好看」的目標，讓老地標煥發新生命！

    綠美橋是南投市一座多目標鋼拱造型景觀吊橋，總長280公尺1997年耗資9000多萬元建造完成。當初係因附近國小及幼兒園學童、家長須沿中興路往來住家與校園之間，行走在車流量大的軍功橋路段，導致交通事故頻傳，才規劃興建此橋，專供行人、腳踏車及機車通行，民眾站在橋上可欣賞貓羅溪優美的河岸景觀，尤其駕車行駛於國道3號高速公路南投段，遠遠即可眺望造型優美的綠美橋，成為南投地標之一。

    2019年，南投縣政府執行前瞻基礎建設計畫，針對綠美橋進行局部改善工程，並將原本橘紅色的橋身改漆成藍白色，還引發部分地方人士反對。事後縣府工務處進行橋梁檢測，發現鋼索、錨頭嚴重鏽蝕，判定為危橋，一度還封閉禁止通行。

    張嘉哲指出，由於綠美橋拆除重建經費龐大，經專業評估後，公所目前正規劃修繕工程，將大幅翻修受損鋼構，補強結構耐震度，確保民眾走得安心，同時改善橋面及優化排水與人行空間，以及透過景觀照明更新，並定期檢修，讓綠美橋再次點亮南投市的夜空，未來也會串聯河岸步道成為市民休憩好去處。

    民眾站在綠美橋上可眺望貓羅溪優美的河岸景觀。（記者張協昇攝）

    民眾站在綠美橋上可眺望貓羅溪優美的河岸景觀。（記者張協昇攝）

    從貓羅溪堤防步道涼亭眺望綠美橋，令人賞心悅目。（記者張協昇攝）

    從貓羅溪堤防步道涼亭眺望綠美橋，令人賞心悅目。（記者張協昇攝）

    綠美橋是一座多目標鋼拱造型景觀吊橋，是南投市地標之一。（資料照，記者張協昇攝）

    綠美橋是一座多目標鋼拱造型景觀吊橋，是南投市地標之一。（資料照，記者張協昇攝）

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