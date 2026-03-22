清明連假掃墓踏青 慎防恙蟲病上身

每年4月起恙蟲病通報數開始上升，民眾應加加強清理蟲媒易孳生的草叢環境。（南投縣衛生局提供）

清明節、兒童節4天連假將至，由於每年4月開始，恙蟲病通報數開始上升，南投縣衛生局提醒民眾掃墓、踏青或露營時務必做好個人防護措施，建議穿著淺色長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴，避免進入蟲媒易孳生的草叢環境，慎防恙蟲病上身。

南投縣衛生局指出，恙蟎的感染主要來自動物宿主，停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上，若不慎遭帶有立克次體的恙蟎叮咬，即有感染恙蟲病的風險，依據疾病管制署監測資料顯示，今年已累計通報28例恙蟲病。

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衛生局表示，恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，發燒約1週後皮膚可能出現紅色斑狀丘疹，最典型的特徵是恙蟲叮咬處通常會出現不痛不癢的「焦痂」。

衛生局強調，民眾於清明節連假期間掃墓祭祖或從事踏青、登山、露營等戶外活動時，因易接觸到恙蟲等蚊蟲孳生的草叢環境，務必做好個人防護措施，建議皮膚裸露部位及衣物，可以使用核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑，回家後最好立即換洗全部衣物並沐浴，若發現疑似病徵請儘速就醫，並主動告知草叢接觸史，早期診斷並給予適當抗生素治療，能有效預防重症風險。

清明節連假將至，民眾登山健行避免進入恙蟎易孳生的草叢環境。（記者張協昇攝）

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