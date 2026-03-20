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    首頁 > 南投縣

    7旬婦登郊山迷路又摔落邊坡 靠手機燈光讓搜救員尋獲

    2026/03/20 11:59 記者陳鳳麗／南投報導
    搜救人員經葉婦手機燈光，在邊坡下方找到葉婦。（中興警分局提供）

    搜救人員經葉婦手機燈光，在邊坡下方找到葉婦。（中興警分局提供）

    南投70多歲葉姓老婦獨自登中興新村妙華山迷路，打電話向警方求援，中興警消人員上山搜尋，因山區地形複雜、訊號不穩，葉婦多次定位仍無法精準掌握位置。天黑後警消人員在一處邊坡聽到葉婦微弱聲音，趕緊請她打開手機燈光，才發現她的位置，經扶上山路再以機車、汽車接駁送醫療傷。

    中興警分局表示，昨（19）日下午2時多接獲70多歲的葉姓老婦的電話，指她爬妙華山卻不知為何迷路，越走越感覺不對勁，中興警分局和消防分隊、義消40多人上山，中興分局長梁献堂也加入，搜救人員分多組在不同路徑找尋。

    沿路也撥打葉婦電話，請她用手機GPS定位，但因山區地形複雜、訊號不穩，葉婦多次定位仍無法精準掌握位置。後來天色漸漸暗下來，大家擔心天黑搜尋難度增高，沿路呼喊葉婦名字，最終有一組人在一處僅能徒步進入的山區邊坡，聽見葉婦微弱呼救聲。

    搜救人員循聲往邊坡走，並喊叫請其打開手機手電筒燈光，搜救人員再藉由微小光源確認葉婦的位置。找到葉婦後，發現她跌落邊坡後無法移動身體。

    現場人員合力將其扶上山路，並提供水讓她補充，再以接力方式，先以機車載送至較寬敞路段，再轉由汽車接駁下山，最後由救護車送往草屯佑民醫院接受治療。

    中興警分局提醒，即使爬輕鬆的郊山，最好避免單獨行動，並攜帶手機、照明工具、哨子和飲水和簡單乾糧，萬一不慎迷途，最好留原地待援，並利用手機、哨音或光源發出求救訊號。

    搜救人員提供水給葉婦（中，戴漁夫帽），讓她休息一下。（中興警分局提供）

    搜救人員提供水給葉婦（中，戴漁夫帽），讓她休息一下。（中興警分局提供）

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