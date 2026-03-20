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    首頁 > 南投縣

    南投鹿谷開山廟祝壽慶典 2萬8888斤大神龜超壯觀

    2026/03/20 10:20 記者劉濱銓／南投報導
    南投鹿谷開山廟開山聖王聖誕慶典，信眾製作2萬8888台斤巨大神龜。（南投縣政府提供）

    南投鹿谷開山廟開山聖王聖誕慶典，信眾製作2萬8888台斤巨大神龜。（南投縣政府提供）

    南投縣鹿谷鄉麒麟山開山廟慶祝開山聖王聖誕暨建廟143週年舉辦祝壽典禮，今年信眾製作平安大神龜重達2萬8888台斤，現場展示巨大神龜超級壯觀，將在今晚免費提供平安糯米龜供民眾享用。

    開山廟主委陳孟良表示，每年開山聖王聖誕，廟方都會遵循古禮舉辦慶典活動，今年最受矚目的是糯米大神龜，由大神龜得主邱玉英還願製作重達2萬8888台斤大神龜。

    邱玉英是當地永隆村人，係太陽能光電營造商，去年擲筊共得4個聖筊獲得大神龜贊助權，不僅一整年生意順利，公司也有賺錢，今年將繼續參與擲筊贊助大神龜。

    陳孟良也說，今年廟方也將在21日（農曆2月3日）新增文昌帝君聖誕祝壽活動，有準備「智慧黃金文昌筆」，民眾可報名參加擲筊，擲出最多聖筊即可獲得，藉此祈求智慧與學業、事業順利。

    出席祝壽典禮的南投縣長許淑華表示，開山廟是鹿谷信仰中心，每年都會舉辦開山聖王聖誕祝壽祈福，今年適逢馬年，廟方也製作5錢黃金馬及黃金文昌筆，讓參香民眾都能祈福求好運。

    南投鹿谷開山廟開山聖王聖誕慶典，南投縣長許淑華（左三）特別出席祝壽。（南投縣政府提供）

    南投鹿谷開山廟開山聖王聖誕慶典，南投縣長許淑華（左三）特別出席祝壽。（南投縣政府提供）

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