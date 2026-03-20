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    首頁 > 南投縣

    假面好友PO文控「偷摘公路櫻花布置民宿」 誹謗罪成立挨罰

    2026/03/20 09:08 記者陳鳳麗／南投報導
    朋友在臉書發文指開民宿朋友摘公路旁櫻花布置民宿，民宿女業者提告誹謗，發文和附和的人都被判罰金2.5萬元。櫻花照收示意照，與本新聞無關。（資料照）

    朋友在臉書發文指開民宿朋友摘公路旁櫻花布置民宿，民宿女業者提告誹謗，發文和附和的人都被判罰金2.5萬元。櫻花照收示意照，與本新聞無關。（資料照）

    南投縣某民宿女老闆遭3名好友誹謗，其中一人還是她的舅媽，事發源於黃姓女子在地方臉書社團發文，指某民宿經營者摘公路旁櫻花布置民宿，另2人留言附和，民宿女老闆提告誹謗，為了證明清白，備齊訂花採購單等資料打臉假面好友，南投地院以散布文字誹謗罪名，將3人各判處罰金2萬5000元。

    判決書指出，施姓女子在南投縣經營民宿，她有2個黃姓、1個蔣姓朋友，蔣女還是她的舅媽。黃姓女子去年2月下旬，在地方臉書社團發布文章，指施女採摘並有附上拍到女子手拿路旁櫻花照片，指施女採摘公路旁櫻花拿回去布置民宿，而另一個黃女和蔣女也留言表認同。

    施女看到臉書貼文及留言，認為她們的不實文字已讓她商譽和人格受損，提告3人妨害名譽。施女向警方表示，民宿庭園有種櫻花，也會訂購櫻花等花卉，為了自證清白，提供相關訂花紀錄、估價單、民宿照片和相關資料。

    發文的黃女後來坦承不確定手拿櫻花的人是否為施女，其他兩人也說不確定資訊是真的，但3人後來都沒有與施女達成和解，南投地院法官將3人依散布文字誹謗罪名，各判處罰金2萬5000元。

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