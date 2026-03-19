南投竹山鎮長選戰 綠獲友軍相挺、藍打建設牌

南投竹山鎮長選戰，綠營由竹山鎮代會主席林賜學（右）以無黨籍參選，迎戰國民黨南投縣議員蔡孟娥（左）。（記者劉濱銓攝）

南投縣竹山鎮長選舉，民進黨將由竹山鎮代會主席林賜學以無黨籍參選，國民黨人選則是南投縣議員蔡孟娥，林參選獲無黨籍竹山鎮長陳東睦支持，蔡則主打竹山要有大建設，雙方均長期深耕地方，盼爭取最多選民支持。

林賜學表示，擔任竹山鎮代已4屆，其中2屆鎮代會主席、1屆副主席，地方服務經驗豐富，對竹山各方面都相當嫻熟，過去也與鎮公所互相合作，推動觀光、產業、燈會等多項地方事務，此次參選獲得綠營友軍陳東睦支持，讓他對鎮長選舉更有信心，未來除繼續打造宜居城市，也會在觀光人潮、農產銷售，以及產業發展上再尋求突破，讓竹山繼續向前。

請繼續往下閱讀...

蔡孟娥則說，不論對手有無大咖支持，竹山鄉親就是她最大的靠山，她有2屆鎮代、2屆縣議員經驗，從政深耕在地近20年，關心民生用水基礎建設，緊急救護量能，推動親子公園，政績有目共睹，這些年竹山缺乏大建設，參選鎮長將爭取國民運動中心，青年就業、創業孵化基地，吸引年輕人回流，不用到外地工作，就能就近照顧家人，永續地方發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法