五月天夯曲入列 玉山星空音樂會3/21日月潭登場

日月潭玉山星空音樂會，3月21日在向山遊客中心登場，演出曲目經典多元，還包括五月天的流行夯曲。（日管處提供）

2026玉山星空音樂會，3月21日晚間6點半將在日月潭向山遊客中心登場，日月潭風景區管理處在活動前夕公布演出歌單，其中還包括「五月天」的「知足」、「傷心的人別聽慢歌」等夯曲，並將推出臉書抽獎，盼經典多元的表演曲目，吸引更多遊客參與潭區年度音樂盛會。

日管處指出，今年音樂會表演陣容有台灣原聲打擊樂團、台灣原聲童聲合唱團、原聲國際學院高中部合唱團，以及就是愛樂管弦樂團、德國知名人聲樂團 「Aquabella」等，屆時將表演奧運主題樂曲「Olympic Fanfare and Theme」，以及「月亮代表我的心」、「台北的天空」、「外婆的澎湖灣」、「海角七號」，甚至有「五月天」的「知足」、「傷心的人別聽慢歌」等流行曲目，最後還將跨國大合唱「快樂天堂」、「Sing」等。

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日管處也表示，配合音樂會也將推出臉書贈獎，只要到日管處官方臉書，留言最期待的曲目名稱，就能獲得限量獎品，另外，音樂會除分為「憑票入座區」與「自由尋座區」，現場也歡迎民眾席地而坐，體驗潭區最貼近自然的戶外音樂饗宴。

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