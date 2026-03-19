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    首頁 > 南投縣

    不讓藍營躺著選！換跑道迎戰蔡孟娥 參選竹山鎮長林賜學揭願景

    2026/03/19 16:26 記者劉濱銓／南投報導
    南投竹山鎮長選舉，民進黨將由竹山鎮代會主席林賜學以無黨籍參選。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山鎮長選舉，民進黨將由竹山鎮代會主席林賜學以無黨籍參選。（記者劉濱銓攝）

    南投縣13鄉鎮市長選舉，民進黨先前僅名間、鹿谷鄉有黨員登記參選，引發基層憂心「藍營躺著選」，不過竹山鎮長選舉，確定由竹山鎮代會主席林賜學以無黨籍參選，迎戰國民黨南投縣議員蔡孟娥，林說，將延續現任竹山鎮長陳東睦經驗，在竹山花園城市的基礎上突破創新，帶動觀光、農業發展。

    林賜學說，擔任竹山鎮代已4屆，對地方教育、文化、建設各方面都相當熟悉，加上獲得綠營友軍的無黨籍竹山鎮長陳東睦支持，未來會延續花園城市政策，並在重要的茶產業、觀光景點等加強行銷，吸引更多人到竹山遊覽、消費，提升在地產業經濟。

    民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴表示，縣黨部立場以勝選為目標，不會讓國民黨「躺著選」，林賜學過去就是民進黨員，現將以無黨籍身分投入竹山鎮長選舉，黨部針對艱困選區，也將採取與友軍合作方式應戰，盼爭取更多鄉親支持，打贏年底選戰。

    國民黨南投縣議員蔡孟娥，將與竹山鎮代會主席林賜學角逐竹山鎮長寶座。（記者劉濱銓攝）

    國民黨南投縣議員蔡孟娥，將與竹山鎮代會主席林賜學角逐竹山鎮長寶座。（記者劉濱銓攝）

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