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    首頁 > 南投縣

    棄台中女中讀竹山高中 林一宸繁星上台大化工

    2026/03/18 18:49 記者劉濱銓／南投報導
    大學繁星放榜，竹山高中林一宸（左二）透過繁星推薦錄取台大化工系。（竹山高中提供）

    大學繁星放榜，竹山高中林一宸（左二）透過繁星推薦錄取台大化工系。（竹山高中提供）

    大學繁星推薦放榜，南投縣國立竹山高中52人報名、42人錄取，錄取率8成，其中，林一宸3年前捨台中女中，就近選讀竹山高中，繁星順利錄取台灣大學化學工程學系，她感謝老師用心教導，以及繁星推薦提供多元升學管道，上台大後將持續努力，朝未來理想前進。

    竹山高中說，今年繁星錄取率達8成，錄取國立大學及私立醫學大學人數達5成，其中不乏頂尖大學熱門科系，如台灣大學化工系、中興大學獸醫系、政治大學應用數學系、成功大學地球科學系、台灣藝術大學古蹟藝術修護系等，其中林一宸3年前捨棄台中女中，選擇就近入學竹山高中，運用高中3年在校學業成績高居前1％優勢，錄取台灣大學。

    林一宸說，學校老師用心教導，豐富高中生活與學習歷程，讓她逐漸找到人生方向，考量自己對自然科學的興趣，以及化學工程在高科技產業的發展前景與優勢，因而選讀台大化工，未來將持續努力精進學習。

    大學繁星放榜，南投縣國立竹山高中錄取率達8成，其中不乏頂尖大學熱門科系。（竹山高中提供）

    大學繁星放榜，南投縣國立竹山高中錄取率達8成，其中不乏頂尖大學熱門科系。（竹山高中提供）

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