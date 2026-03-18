南投焚化爐環評警民衝突遭疑執法過當 警：環團干擾會議進行

南投焚化爐環評會警民衝突中1名女警腦震盪，警察局長謝宗宏前往慰問。（警方提供）

針對名間鄉反焚化爐自救會今（18日）召開記者會，質疑南投縣政府16日召開焚化爐環評範疇界定會議時執法過當，爆發警民衝突，南投縣警察局反駁表示，當天係因環團大聲鼓譟並丟撒茶葉及破壞現場桌椅，甚至咬傷1名女警，導致女警拉扯中跌倒輕微腦震盪，警方才以現行犯逮捕施暴嫌犯，一切依法辦理。

南投縣警察局指出，今年1月31日召開的名間焚化爐環評範疇界定會議，因發生民眾在會場翻倒桌椅、丟擲鞋履及拉扯工作人員等失控行為，干擾會議進行，縣政環保局函文要求縣警局加強3月16日召開的環評範疇界定會議延伸會議安全維護。由於當天為上班日，警方以交通改道牌區隔上班人員及與會民眾，並於入口處檢查民眾是否有攜帶危險物品，會場部署警力50名，並以桌椅區隔民眾與委員，避免民眾過激行為。

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另因會場僅1部電梯，場域關係保留供委員進出及提供老弱婦孺及行動不便人員使用，以避免影響會場安全部署及委員進出動線。

警方強調，惟會議開始時，環保團體即大聲鼓譟並丟撒茶葉及破壞現場桌椅，員警前往勸導時，民眾推擠並攻擊咬傷1名女警，導致女警被推擠頭部碰撞桌椅致輕微腦震盪，現仍住院中，警方為維護現場秩序，讓會議順利進行，才以妨害公務現行犯逮捕施暴嫌犯，並於當日移送南投地檢署偵辦，經地檢署諭知5000元交保及限制住居。

南投焚化爐環評會警民衝突，警方將咬傷女警民眾架離送辦。（資料照，記者張協昇攝）

南投焚化爐環評會桌子，遭激動民眾以拳頭捶破。（資料照，記者張協昇攝）

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