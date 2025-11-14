餿水變鮮花！ 南投竹山廚餘「全去化」營造花道

南投竹山鎮公所透過廚餘「全量去化」處理，不僅把廚餘轉化成有機土，還用來栽種草花，將資源循環利用，實現餿水變鮮花。（竹山鎮公所提供）

全台恢復活體豬隻運送，但廚餘養豬仍未解禁，南投縣竹山鎮公所早在2019年就建置廚餘處理系統，透過去化程序製成有機土，藉此種植草花，除免費送給民眾綠美化，也將鎮內道路營造成花道，像最近就用來當作九重葛花道培養土，而餿水變鮮花的成功經驗，也吸引其他鄉鎮參訪。

竹山鎮公所表示，鎮上收運的廚餘採「全量去化」處理，從廚餘收集、篩分，破碎副資材堆肥發酵，並製成有機土封袋發放，再透過清潔隊栽種花籽，培養成鮮花廣泛應用在各地公園、圓環、街道等，且固定在每月第4個星期六發放草花，提供民眾綠美化之用，而盛裝草花的軟質花盆，民眾只要回收40個，還能兌換有機土，不僅去化廚餘，還達成資材循環利用。

請繼續往下閱讀...

公所也表示，最近鎮上的東埔蚋橋，就更新一盆盆的九重葛，成為粉紫色花道，其中植栽的土壤，就有廚餘去化而成的有機土，可讓花卉生長得更好，而成熟的廚餘全去化經驗，不僅協助處理縣內鹿谷、名間、國姓鄉的廚餘，更吸引草屯鎮公所前來參訪觀摩，期盼未來透過經驗傳承，能讓廚餘成為有用的資源。

南投竹山鎮公所透過廚餘「全量去化」處理，把廚餘轉化成有機土，還用來栽種草花綠美化環境。（竹山鎮公所提供）

南投竹山鎮公所將廚餘轉化成有機土，還用來栽種草花，作為九重葛花道培養土，讓花卉生長得更好。（竹山鎮公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法