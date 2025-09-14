以為車禍撞死人！南投男尋短 多打1通電話結果可能不同

2025/09/14 23:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮上月發生民宅瓦斯氣爆，嚴重燒燙傷的魏姓男子傷重死亡，過世後才收到交通違規罰單。妻子詢問警方罰單問題，員警告知魏男因路塌調撥車道，不慎逆向行駛撞到騎士，騎士多重骨折住院中。魏妻泣訴，魏男以為撞死人憂心賠不起而想不開，若能打電話詢問警方，結果可能不同。

埔里鎮市區1間民宅上月8日發生瓦斯氣爆，爆炸威力猛烈，房子玻璃炸開、碎片四散，屋內的57歲魏姓男子有70%燒燙傷，送醫救治多日，於8月26日傷重死亡，南投縣生活重建協會理事長邱慶禧經引介協助家屬喪葬費用，看到靈堂上的照片大吃一驚，原來魏男是8月2日在草屯中潭公路鱸鰻潭段發生車禍的人。

邱慶禧指出，因連日豪雨中潭公路鱸鰻潭段東向路段坍方，8月2日西向路段調撥內側車道，供東向車輛行駛，魏男開車由東往西，應走外側車道，但卻誤走內側車道，撞到由西往東的機車騎士，機車騎士倒地不起。

邱慶禧當時行經趕緊打119和110報案，因要趕著送菜回協會，因此跟開車的魏男表示「已經報警和叫救護車！」，魏男表示會等警方到場。

邱慶禧日前接獲協助弱勢家庭喪葬費的請求，當把喪葬費交給魏男的妻子時，魏妻告訴邱慶禧，8月2日先生返家只說「撞死人了！」。想不到8日就發生瓦斯氣爆，而先生在加護病房時家裡接到逆向行駛違規罰單，打電話詢問警方如何處理，才知其夫是在中潭公路鱸鰻潭段逆向撞到機車騎士，騎士多重骨折還在住院。她說，如果瓦斯氣爆前，先生能打電話給警方，探詢騎士的狀況，也許就不會想不開。

