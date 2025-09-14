為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　南投縣

    手機沒電 協作夫妻南三段失聯8天平安下山

    張姓協作夫妻上南三段失聯，南投縣消防局派出3隊人員上山搜尋，而該對夫妻14日下午已平安下山。（擷取自靠北登山大小事臉書社團）

    2025/09/14 17:26

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣信義鄉一對張姓協作夫妻進入南三段作業，6日以LINE聯絡家屬後即音訊全無，家屬12日報案，南投縣消防局今晨加派第三隊人員上山搜救，該對協作夫妻下午自行下山並回到部落，2人告訴親友，因手機沒電、所以無法聯絡，很感謝消防救難人員上山。

    住在信義鄉東埔部落的張姓協作夫妻，8月29日從郡大山登山口入山，計畫到東郡北鞍營地，將2月份吊掛山友留在山上的東西帶下山，預計10天來回，6日曾以LINE聯絡家屬，表示2人平安，因山上訊號很差，行程會延後幾天，請家人放心，之後即完全沒有消息。家人等不到2人回家，12日才打119求援，另也在登山臉書社團貼文請求山友協尋。

    南投縣消防局12日起每天派一隊搜救人員上山，今天下午3點經與張姓協作夫妻家人聯絡，確認這對夫妻已下山、並且回到部落，2人健康狀況都還不錯，之所以失聯多日是因手機已經沒電，才無法跟山下親友聯絡，也不知家人已請消防局和山友協尋。

