侵占前小姨子汽車開到廟會活動違停 警方人贓俱獲

2025/09/14 13:18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕25歲賴姓男子已離婚，今年5月強行開走前小姨子的汽車，對方要求歸還，他卻鴨霸不還，前小姨子報案提告侵占，警方有鎖定該車牌，昨夜竹山鎮士大爺文化祭廟會活動，警方發現該車違停在路上，上前壓制賴男，將他緝捕歸案，汽車也終於得以物歸原主。

賴姓男子有家暴等多項前科，已與妻子離婚，今年5月將前小姨子的車子開走，要他快歸還卻置之不理，前小姨子忍無可忍報案，控告賴男侵占。

賴男被告後行蹤飄忽，昨晚竹山鎮有士大爺文化祭的廟會活動，吸引大批民眾參與，竹山警分局執行交通疏導勤務，夜間9點多有部白色汽車違停在車道中，影響往來車輛通行，員警在上前攔查時，發現該車已被報案為侵占車。

竹山警方指出，盤查過程中，賴姓駕駛車門深鎖，態度強硬，拒絕配合下車及查驗身分。員警通報支援警力到場，強制將駕駛帶下車，並依刑法侵占罪嫌移送南投地檢署偵辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

