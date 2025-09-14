為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    國3竹山路段疑行車糾紛 休旅車駕駛追逐賓士車拿空氣槍射擊

    黑色休旅車開窗拿出空氣槍，朝前方賓士車開槍射擊。（圖擷自zheng_hong.ko影片）

    黑色休旅車開窗拿出空氣槍，朝前方賓士車開槍射擊。（圖擷自zheng_hong.ko影片）

    2025/09/14 12:32

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國道3號南下248K南下竹山路段，昨日傍晚休旅車與賓士車追逐，追車的休旅車更朝前方賓士車開槍，嚇壞行經車輛，國道八隊表示，黑色休旅車疑似與銀色賓士車有行車糾紛，休旅車駕駛憤而拿空氣槍朝賓士車射擊，所幸無人受傷，已鎖定車牌追緝，一定嚴查究辦。

    國道3號南下南投到竹山路段，一部黑色休旅車速度忽快忽慢，一下在內側靠中間車道，一下靠右行駛，開到南下248公里路段，銀色賓士開到中間車道，黑色休旅車即追逐，並開車窗，將一把空氣槍伸出車窗外，朝銀色賓士車射擊，賓士車後來加快速度前行，沒有被擊中。

    開在該路段的汽車，拍到追逐、開槍過程，駕駛人後來也把影片放上網路threads平台發文表示，休旅車一開始開在兩線道中間，原本以為是疲勞駕駛，但後來發現休旅車一直在追銀色賓士車，並且邊開車邊開槍，該網友的車子被夾在內側超車道，就目睹這一幕。

    國道八隊古坑分隊小隊長劉加祿指出，該追車開槍射擊案，發生在13日傍晚5時許，黑色休旅車疑似與銀色賓士車發生行車糾紛，休旅車追逐賓士車且拿空氣槍射擊，警方已鎖定車牌也查到車主，將查緝到案。另外也提醒用路人，萬一發生行車糾紛，趕快打110或1968報案，交由國道警察處理，警方會嚴查究辦。

    黑色休旅車駕駛邊開車邊開槍，朝前方銀色賓士車射擊。（圖擷自zheng_hong.ko影片）

    黑色休旅車駕駛邊開車邊開槍，朝前方銀色賓士車射擊。（圖擷自zheng_hong.ko影片）

    黑色休旅車變換車道超越賓士車。（圖擷自zheng_hong.ko影片）

    黑色休旅車變換車道超越賓士車。（圖擷自zheng_hong.ko影片）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    南投縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播