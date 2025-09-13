為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　南投縣

    財劃法爭議》南投縣長許淑華：中央一般性補助不得少於修正前年度水準

    南投縣長許淑華（左1）與縣府財政處長李良珠等人，赴行政院提出地方訴求。（南投縣府提供）

    2025/09/13 18:20

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕行政院長卓榮泰今日邀請各縣市首長在行政院討論財劃法議題，南投縣長許淑華下午在會中建請行政院，落實「財劃法」第30條規定，中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數。

    南投縣長許淑華，今天與縣府財政處長李良珠等人一同赴行政院，向院長卓榮泰、副院長鄭麗君等人就地方需求提出建議。

    南投縣長許淑華指出，114年度前，一般性補助款設計有完整且嚴謹的設算公式與參數，依據人口、財政收支、教育及社福需求等客觀指標分配，制度透明、公平，目的就是要縮小城鄉差距，保障地方施政需求。

    惟從115年度開始，行政院改變以往分配方式，雖為符合「財劃法」第30條規定，一般性補助款的總額維持114年度的2501億元，但其中1764億分配在各部會，再由各部會分配給各地方政府，雖達成一般性補助款「總額不減」，實際卻是部分縣市實質減少的情況。

    114年南投縣一般性補助款是128億，115年核定45億，減少98億，加上計畫性補助共減少108億。該分配機制不利於區域均衡發展。

    許淑華今天在會中建請中央落實「財劃法」第30條規定，即給予地方政府的一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數，而非僅是將以往各部會延續性、例行性補助之計畫型補助款，直接更名為一般性補助款，並滾動式檢討設算機制。

