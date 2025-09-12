到南投玩小心「支援收銀」！這支測速照相桿狂抓5992件

南投鹿谷鄉縣道151線10公里處測速照相桿，1到8月取締5992件超速。（資料照，記者張協昇攝）

2025/09/12 20:17

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣9月起陸續有日月潭萬人泳渡、茶博會等大型主題活動登場，國慶焰火也首度在南投舉行，進入旅遊旺季，南投警方公布今年1到8月縣內固定測速照相桿取締件數前3名，其中，位於溪頭旅遊軸線必經之路的鹿谷鄉縣道151線10公里處測速照相桿，共取締5992件超速，提醒用路人行經務必減速慢行，確保行車安全，也避免荷包失血。

南投縣警察局交通大隊指出，縣內1到8月固定測速照相桿取締件數前3名，依序為鹿谷鄉151線10.07公里處取締5992件、竹山鎮台3線227.7公里處取締2599件、中寮鄉139線47.5公里處取締2450件；另外，竹山鎮台3丙線4.7公里處新設測速桿，7月份取締超速839件，8月份為742件，有呈現下降趨勢。

警方說，鹿谷鄉縣道151線10公里處測速桿，是到溪頭自然教育園區等旅遊景區必經路段，速限50公里且直線下坡，成為超速違規取締最多路段。南投進入旅遊旺季，外來車輛可能急遽增加，用路人行經上述取締超速件數多的路段，務必遵守速限規定，確保自身與他人行車安全，也避免受罰。

警方提醒，南投縣山區多，道路多彎曲及坡道，進入山區道路應隨時注意速限，保持安全距離，避免發生車禍，壞了遊興。

竹山鎮台3丙線4.7公里處新設測速桿，7月份取締超速839件，8月份為742件，有呈現下降趨勢。（警方提供）

