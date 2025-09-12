345統籌分配稅款無法分配 南投縣長許淑華：請中央修法儘速分配

針對345億元統籌分配稅款暫時無法撥付，南投縣長許淑華表示，請財政部研議修法儘速分配地方。（資料照，）

2025/09/12 16:57

〔記者張協昇／南投報導〕財劃法修法後，因分配公式中的分母文字出現條文錯誤，導致345億統籌分配稅款無法分配，行政院長卓榮泰13日起分兩批邀集縣市長討論。對此，南投縣長許淑華表示，她將率領縣府財政處長、主計處長出席，針對345億元統籌分配稅款暫時無法撥付部分，請財政部研議修法儘速分配地方政府，但呼籲中央應將各項補助制度公式化，以確保分配公平性。

許淑華指出，截至目前，南投縣府115年度中央一般性補助及計畫型補助共獲補助98億餘元，相較114年度一般性補助金額128億餘元，短少約30億餘元，希望中央能依照新版財劃法中有關一般性補助款項金額、不得少於修正施行前一年度預算編列數的規定補撥。

許淑華強調，中央將一般性補助改為申請制，恐增加行政負擔與施政風險，此舉已造成各地方政府紛擾，因此呼籲中央應將補助制度分配方式公式化，以確保分配公平。

南投縣議員陳玉鈴則表示，其實當初財劃法修法時，行政院及立法院民進黨團都有提出版本，但藍白立委不願協商討論，挾多數優勢迅速通過他們引以為傲的新版財劃法，如今分配出了問題，就應該讓藍白縣市長去承擔他們自己立委修出來的財劃法惡果，試試看他們修出來的財劃法，是否真的對地方政府比較有利。如果要再修法，藍白立委也應該先站出來向民眾道歉，不應由行政院來善後承擔責任。

