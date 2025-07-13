陳玉鈴罷免案未過 罷游團隊士氣大振

國民黨發動罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴失敗，陳玉鈴雙手合十感謝鄉親。（「去游除垢」罷團提供）

2025/07/13 18:29

〔記者張協昇／南投報導〕民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案，被視為一場南投罷免角力戰，也是觀察國民黨立委游顥是否遭罷免的民意風向球，今投票結果出爐，陳玉鈴罷免案未過，讓罷免游顥的罷團士氣大振，認為這意味著民意不接受為反制罷免的惡罷行為，將使得8月23日罷游成功機率大增。

現任民進黨南投縣黨部主委的陳玉鈴，因協助公民團體罷免藍委游顥，導致被游顥服務處主任蔡宜助提案罷免並成案。罷免游顥的「去游除垢」罷團認為陳玉鈴在議會努力問政，也在地方積極服務鄉親，並不像游顥等藍委有毀憲亂政、親中賣台等不適任行為，游顥陣營這種完全是為了反制罷免而發起的惡罷行為，自然不被民意所接受。

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由於游顥陣營罷免陳玉鈴失敗，讓目前在南投縣議會僅有7席議員的民進黨，保住一席議員職位，不但避免綠軍在南投縣的政治勢力進一步遭削弱，有助於監督制衡一黨獨大的許淑華政府，更對罷免游顥的罷團士氣產生激勵作用。

罷游領銜人林敬桐即指出，國民黨和游顥投入大批人力財力動員罷免陳玉鈴，多數選民投下反對票，代表選民心中自有一把尺，這結果將讓沒錢沒資源的罷團志工，更有信心用理性方式來遊說民眾同意罷免游顥，相信罷游成功機率將大增，呼籲選民8月23日一起站出投票罷掉游顥，為南投打一場民主聖戰。

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