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    首頁　>　南投縣

    以罷制罷！罷免南投縣議員陳玉鈴今投票

    竹山的投票所有民眾三三兩兩來投票。（民眾提供）

    竹山的投票所有民眾三三兩兩來投票。（民眾提供）

    2025/07/13 12:25

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨發起罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴，今天舉行投票，陳玉鈴和藍營立委游顥都已去投票，游顥說這是守護民主投票，呼籲民眾投票，陳玉鈴說，對國民黨普天蓋地抹黑她很無奈，但為地方建設奔走的腳步不會停。

    由國民黨中常委、立委游顥辦公室執行長擔任領銜人，發動罷免南投縣第四選區議員陳玉鈴，今天舉行罷免投票，包括竹山、鹿谷的選民數是5萬7207人，罷免通過票數必須達1/4（約14302人），且同意票要大於不同意票。

    上午包括竹山、鹿谷兩地區的投票所，陸續有民眾前往投票，有的投票所冷清，有的則會有三三兩兩的民眾同時到達投票，但還沒有排隊等候的景象。

    陳玉鈴上午已前往投票，她說，對國民黨大肆以布條、宣傳車、文宣的黑函抹黑，還有11日晚間動員外鄉鎮民眾，外縣市首長到竹山辦竹山之夜攻擊她，不實的言論她都會提告，而自己服務地方的腳步一直沒有停止，包括山區自來水延管、歷史建物保存活化都在進行。

    被問到此戰是否為7月26日大罷免前哨戰？陳玉鈴表示，全國藍營立委31人被發動罷免，大家都說31:0，那個0就是「陳玉鈴」，但是自己既沒亂刪預算，也沒有通匪，更一直在地方服務，說今天的投票是7/26前哨戰，根本是誇大其詞。

    也被公民團體發動罷免的游顥，上午也已前往投票所投票，他說，要讓真正的民意被看見，這是對賴清德的施政打成績，呼籲竹山鹿谷鄉親，守護家鄉就出來投票。

    陳玉鈴投完票微笑步出投票所。（民眾提供）

    陳玉鈴投完票微笑步出投票所。（民眾提供）

    藍營立委游顥前往投票所投票。（民眾提供）

    藍營立委游顥前往投票所投票。（民眾提供）

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