注意！台14線清晨崩坍 往清境合歡山必經要道雙向管制

台14線77K出現大天坑，整個路面陷落。（南投縣仁愛警分局提供）

2025/07/13 11:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕通往清境、合歡山必經的台14線公路77K處，埔里往霧社方向車道，清晨5點多突然崩塌出現天坑，該車道幾乎不見，目前單線雙向通行，仁愛警方在雙向管制、輪流放行，埔里工務段表示，下邊坡遭雨水掏刷造成，已派機具打鋼軌樁以穩定路基，希望能在15日前回覆雙線雙向通行。

仁愛警方指出，這個天坑出現在埔里往霧社方向的台14線77公里附近路段，距離霧社約3公里，清晨5點40分左右突然道路崩塌陷落，形成超大坑洞，所幸當時沒有騎機車行經，警方獲報後派員前往現場擺設交通錐警戒，並採單線雙向通行，由警方在雙向管制，輪流放行。另也通報埔里工務段和警廣廣播協助告知用路人注意。

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埔里工務段表示，經空拍發現崩塌路段是下邊坡遭雨水掏刷土壤流失，帶動上方的漿砌石擋土牆陷落，上午已機具進入現場打鋼軌樁以穩定路基，下午可以打完，若有穩固路基效用，再評估內側隙地舖AC，盼15日前能先恢復雙線雙向通行。之後再報災害工程，進行下邊坡整治。

仁愛警方在現場雙向管制、輪流放行。（南投縣仁愛警分局提供）

天坑出現在轉彎處，警方管制外，也提醒用路人小心。（南投縣仁愛警分局提供）

埔里工務段已派機具進入打鋼軌樁來穩定路基。（南投縣仁愛警分局提供）

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