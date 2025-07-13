為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    注意！台14線清晨崩坍 往清境合歡山必經要道雙向管制

    台14線77K出現大天坑，整個路面陷落。（南投縣仁愛警分局提供）

    台14線77K出現大天坑，整個路面陷落。（南投縣仁愛警分局提供）

    2025/07/13 11:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕通往清境、合歡山必經的台14線公路77K處，埔里往霧社方向車道，清晨5點多突然崩塌出現天坑，該車道幾乎不見，目前單線雙向通行，仁愛警方在雙向管制、輪流放行，埔里工務段表示，下邊坡遭雨水掏刷造成，已派機具打鋼軌樁以穩定路基，希望能在15日前回覆雙線雙向通行。

    仁愛警方指出，這個天坑出現在埔里往霧社方向的台14線77公里附近路段，距離霧社約3公里，清晨5點40分左右突然道路崩塌陷落，形成超大坑洞，所幸當時沒有騎機車行經，警方獲報後派員前往現場擺設交通錐警戒，並採單線雙向通行，由警方在雙向管制，輪流放行。另也通報埔里工務段和警廣廣播協助告知用路人注意。

    埔里工務段表示，經空拍發現崩塌路段是下邊坡遭雨水掏刷土壤流失，帶動上方的漿砌石擋土牆陷落，上午已機具進入現場打鋼軌樁以穩定路基，下午可以打完，若有穩固路基效用，再評估內側隙地舖AC，盼15日前能先恢復雙線雙向通行。之後再報災害工程，進行下邊坡整治。

    仁愛警方在現場雙向管制、輪流放行。（南投縣仁愛警分局提供）

    仁愛警方在現場雙向管制、輪流放行。（南投縣仁愛警分局提供）

    天坑出現在轉彎處，警方管制外，也提醒用路人小心。（南投縣仁愛警分局提供）

    天坑出現在轉彎處，警方管制外，也提醒用路人小心。（南投縣仁愛警分局提供）

    埔里工務段已派機具進入打鋼軌樁來穩定路基。（南投縣仁愛警分局提供）

    埔里工務段已派機具進入打鋼軌樁來穩定路基。（南投縣仁愛警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    南投縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播