埔霧公路楓林口至霧社 7/14起擇要施工雙向單線通行

台14線埔霧公路68K至80.3K路段，7月14日起擇要改善路面施工。（截取自公路局即時影像）

2025/07/12 09:31

〔記者張協昇／南投報導〕用路人注意了！台14線埔霧公路68K（楓林口）至80.3K（霧社）路段，7月14日（星期一）至8月15日平日進行路面擇要改善作業（例假日不施工），將採雙向單線通行，請用路人行經該路段耐心等候，減速慢行，並聽從交管人員指揮通行，或提前改道行駛避開施工路段，以維護行車安全。

公路局中區養護工程分局埔里工務段指出，此次施工，將於每日上午8時至下午5時分段進行路面刨鋪，採半半施工調撥車道，因此只能雙向單線通行，但將視現場視實際狀況機動調整，因現有道路狹窄，請用路人行經該路段務必減速慢行，並聽從交管人員指揮通行。

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此外，台14線14K（草屯鎮光華路）至14.6K（草屯交流道南下入口）右側，以及台3線210.5K（南崗三路、成功一路口）至211K（南崗三路、仁和路口）左右側路段路面，即日起至7月25日（星期五），每天上午8時30分至下午5時，也進行路面改善施工，採半半施工並調撥車道維持通行，請用路人依現場交管人員指示及交維設施注意慢行。施工相關動態訊息可查詢公路局智慧化省道即時資訊服務網。

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