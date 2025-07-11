中興新村活化再升級 興大南投分部7宿舍標租

中興大學南投分部7間整修好的宿舍要出租，承租者可視需求租一間或二間作為商店或餐廳。（中興大學提供）

2025/07/11 20:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕活化中興新村從北中核心擴展到南核心，國立中興大學南投分部將出租7間整修好的宿舍，月租金8000到1萬元，地點就在「省府日常散策」12間店家附近，包括光明一路4間，中正路3間，校方希望出租作為餐飲業、零售販賣店，方便師生消費，也讓該區塊有群聚效應。附近店家和居民對此表示樂觀期待，因為店家愈多愈能帶來商機。

國立中興大學南投分部將標租7間整修好、且附有冷氣機的宿舍，分別是光明一路1號、10號、17號、27號，以及中正路225、227號和105號2樓，房子坪數分別為18坪多和20坪多，租金分別為8000元和1萬元。

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中興大學總務長蔡岡廷指出，承租者須有商業用途，即提供師生和社區、甚至外來客人餐飲、購物服務，鼓勵年輕人來開店，融入新的創意。

蔡岡廷表示，中興大學南投分部原已設循環經濟研究學院和創新產業暨國際學院，五月再新設能源材料與環境永續專業學院，師生人數增加，出租的7間整修好的宿舍，有意承租者可依需求，租1間或2間皆可。現在起即可投標，8月4日上午9時決標。網址：https://oga.nchu.edu.tw/unit-news-detail/id/1312/unit/7/mid/46 。

「省府日常散策」商圈咖啡業者曾伯義表示，很期待7間宿舍順利出租，能帶來更多客人。另中興地區張姓居民希望興大能帶進更多學生，讓商圈假日、平日都有人來消費，才能帶動地方繁榮。

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