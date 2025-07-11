火燒性器官凌虐 露營區業者夥3員工私刑致死判14年6月

謝姓露營區業者夥同員工打死人的部分刑具。（記者陳鳳麗攝）

2025/07/11 18:02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉一處私人露營區，業者謝曈和何、許、徐姓等3名員工，因不滿張姓員工工作態度，拳打腳踢外加以電鑽底座、平底鍋等器物將張男打死，謝男還對張男用美工刀刺、火燒性器官、鹽巴刺激傷口，手段兇殘，南投地院今（11）日下午將4人以傷害致死罪名，重判14年6月至11年6月不等的徒刑。

去年在中寮鄉開設露營區的43歲男子謝曈，因不滿47歲張姓員工的生活習慣和工作態度，去年5月11日將張男叫到露營區的福利社教訓，夥同員工何品杰、許晉逞、徐玉龍，動手毆打並腳踹張姓員工，接著更將現場的電鑽、鐵椅、塑膠椅、粗細水管、掃把、拖把、釣竿等器物都拿來當刑具，張男求饒後，謝男還命其他員工將他拖到外面打，何男後來用平底鍋敲打張男頭部致他昏迷倒地。

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4人以為張男裝死，繼續拳打腳踢，謝男則用美工刀刺張男身體、電蚊拍抽打腳底、火燒性器官、鹽巴刺激性器官，直到發現張男沒有氣息後，打電話叫救護車佯稱張男摔倒，但救護人員到場時張男已死亡。

南投地檢署檢察官在去年10月偵結，將謝男等4人以殺人罪名起訴，因案情複雜，南投地院取消國民法官參與審判，經多月審理後今日下午宣判。4人被以傷害致死罪判刑，露營區業者謝曈重判14年6月，何姓、許姓和徐姓員工各判刑14年、12年6月、11年6月，全案可上訴。4人到庭聆判後還押南投看守所。

福利社內的椅子、電鑽及看得到的器物都被拿來當刑具。（資料照，草屯警方提供）

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