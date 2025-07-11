連2年風災受損農友 卓揆允研議補助方案

丹娜絲颱風造成南投縣香蕉倒伏災情，行政院長卓榮泰（右二）到水里鄉勘查農損，允諾將對連續2年受災農友，研議實際補助方案。（記者劉濱銓攝）

2025/07/11 16:20

〔記者劉濱銓／南投報導〕丹娜絲颱風造成南投縣香蕉倒伏災情嚴重，行政院長卓榮泰今到水里鄉勘查香蕉農損。卓揆表示，近年颱風頻仍，許多農民連續2年遭遇風災損失，政府除了現金救助，也請農業部針對連續2年受災農友，研議實際補助方案，協助災後復耕。

今陪同勘災的農業部農糧署官員指出，現階段南投縣農損面積178公頃，主要受災作物為香蕉、番茄、絲瓜、木瓜、竹筍等，損害金額678萬元，水里鄉初估農損面積約15公頃，損失逾50萬元，以香蕉受損最嚴重。

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卓揆說，南投香蕉全台知名，種植面積佔全國17％，此次勘災是向受災農友表達慰問，且不因農損規模大小，就忽視農民權益。

卓揆說，許多農民連續2年遭遇颱風侵襲、蒙受損失，付出許多耕作成本無法回收，等同收入中斷，政府除會「從速、從寬、從簡、從優」進行災損認定與現金救助，並為彌補現金救助或低利貸款不足，也請農業部針對連續2年遭受風災的農友，研議實際方案給予補助，全力支持農民災後復耕。

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