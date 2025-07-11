丹娜絲颱風重創南投 6農作物與2設施損害可申請現金救助

丹娜絲颱風造成南投縣農損，農業部公告將紅龍果等農作物列入現金救助項目，此為紅龍果園資料照。（記者張協昇攝）

2025/07/11 12:36

〔記者張協昇／南投報導〕丹娜絲颱風狂風暴雨，造成南投縣農作物損害嚴重，繼香蕉後，農業部再度公告將縣內紅龍果、龍鬚菜、四季豆、食用番茄、苦瓜、絲瓜及塑膠布溫網室、水平棚架網室農業設施，列入辦理現金救助項目，從今（11日）起至7月24日止受理申請。

南投縣政府農業處指出，凡符合「農業天然災害救助辦法」第5條規定農民，且列入現金救助項目的農作物或設施損害率達20%以上者，即可申請救助，救助金額為紅龍果每公頃9萬5000元； 龍鬚菜每公頃4萬1000元；四季豆、絲瓜每公頃4萬7000元；食用番茄、苦瓜每公頃5萬6000元。

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農業設施方面，塑膠布溫網室塑膠布（網）每公頃18萬元；塑膠布溫網室整體結構每公頃90萬元；水平棚架網室塑膠布（網）每公頃6萬元；水平棚架網室整體結構每公頃20萬元。

縣府農業處籲請受災農民，攜帶地籍謄本正本或土地所有權狀、身分證、私章、農會帳號等文件，把握期限向當地公所提出申請，逾期不予受理。

丹娜絲颱風造成南投縣農損，農業部公告將水平棚架網室等農業設施，列入辦理現金救助項目。（南投縣政府提供）

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