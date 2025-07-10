南投名間往二水員集路爆土石流 車輛須改道

南投名間通往彰化二水的員集路土石流尚未清除，車輛須改道。（圖由陳翰立提供）

2025/07/10 11:22

〔記者張協昇／南投報導〕暴雨昨狂炸南投縣，縣內名間鄉、集集鎮、水里鄉及竹山鎮豪雨成災，其中名間濁水車站周邊道路大淹水，水漫鐵道，變成水路，彰化二水行駛到濁水站的集集線火車一度停駛，今天已恢復正常行駛。惟名間鄉長陳翰立表示，從名間通往二水的投152線員集路，因爆發的土石流尚未清除，車輛仍須改道。

南投縣昨受豪雨侵襲，名間鄉濁水村大水宣洩不及，淹進濁水車站周邊店鋪住家，更流進集集線鐵道，從濁水到集集鎮源泉站一帶鐵道，幾乎都被大水淹沒，濁水平交道變成水路，鐵軌遭淹沒，彰化二水行駛到濁水站的集集線火車一度停駛。

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惟大水來得急、去得也快，經台鐵工務人員在昨天下午大水逐漸退去後，緊急檢修鐵軌並無受損，並清除鐵道上的泥巴及雜草落葉後，今已恢復正常行駛。

名間鄉長陳翰立則表示，名間通往二水的投152線員集路，昨因爆發土石流淹沒道路，泥濘淹至膝蓋，由於該路段目前仍持續下雨，尚未清除，車輛仍須改道，建議用路人改走高速公路接台76線八卦山隧道至彰化，或從名間赤水下彰化，也請縣府儘速協助清除，早日恢復通行。

彰化二水行駛到南投名間濁水站（如圖）的集集線火車，已恢復正常行駛。（記者張協昇攝）

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