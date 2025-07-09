為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    憂心雲林堰塞湖潰堤 南投竹山鎮8里啟動撤離

    受雲林古坑鄉堰塞湖恐有潰堤風險影響，竹山鎮公所預防撤離下游8個里的民眾，並在各地避難收容處所儲備物資。（竹山鎮公所提供）

    受雲林古坑鄉堰塞湖恐有潰堤風險影響，竹山鎮公所預防撤離下游8個里的民眾，並在各地避難收容處所儲備物資。（竹山鎮公所提供）

    2025/07/09 17:27

    〔記者劉濱銓／南投報導〕雲林縣古坑鄉流往南投縣竹山鎮的清水溪，8日因颱風過後強降雨在古坑草嶺段形成堰塞湖，威脅下游南投縣竹山鎮8個里的安全，竹山鎮公所為此也針對沿岸8個里展開預防撤離，先將溪畔、低窪地區居民撤往收容處所避災，以免發生危險。

    四河分署說，草嶺堰塞湖昨才形成，但今天因山區雨下一整天，增加堰塞湖的不穩定性，經評估後，提醒各地應變撤離，以免當地民眾身處高風險地區發生危險，堰塞湖目前也有人員守望，之後也會建立相關預警，以利提早因應。

    竹山鎮公所表示，清水溪下游沿岸包括桶頭、瑞竹、福興、鯉魚、中崎、中和、德興、坪頂等8個里，由於竹山鎮今雨下一整天，考量山區堰塞湖下大雨恐對下游各里產生危害，因此下午展開預防撤離。

    現已透過里長系統向民眾宣導，要求儘速打包物品，並帶往各地安全避難處所，針對低窪、河岸地區居民優先撤離，目前已撤45戶、76人，盼及早因應降低災害。

    受雲林古坑鄉堰塞湖恐有潰堤風險影響，竹山鎮公所預防撤離下游8個里的民眾，並在各地避難收容處所儲備物資。（竹山鎮公所提供）

    受雲林古坑鄉堰塞湖恐有潰堤風險影響，竹山鎮公所預防撤離下游8個里的民眾，並在各地避難收容處所儲備物資。（竹山鎮公所提供）

    受雲林古坑鄉堰塞湖恐有潰堤風險影響，竹山鎮公所預防撤離下游8個里的民眾，並在各地避難收容處所儲備物資。（竹山鎮公所提供）

    受雲林古坑鄉堰塞湖恐有潰堤風險影響，竹山鎮公所預防撤離下游8個里的民眾，並在各地避難收容處所儲備物資。（竹山鎮公所提供）

    南投竹山鎮清水溪上游，位在雲林古坑鄉的草嶺河段出現堰塞湖，由於山區大雨持續，竹山鎮公所啟動沿岸8個里預防性撤離。（竹山鎮長陳東睦提供）

    南投竹山鎮清水溪上游，位在雲林古坑鄉的草嶺河段出現堰塞湖，由於山區大雨持續，竹山鎮公所啟動沿岸8個里預防性撤離。（竹山鎮長陳東睦提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    南投縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播