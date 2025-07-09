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    首頁　>　南投縣

    南投縣名間泥流滾滾勘災見鴨子被沖水！ 鄉長籲勿冒險涉水

    名間鄉炭寮村的農路泥流直衝而下。（陳翰立提供）

    名間鄉炭寮村的農路泥流直衝而下。（陳翰立提供）

    2025/07/09 14:25

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕中央氣象署中午再對南投等縣市發豪雨、雷雨特報，名間鄉、竹山鎮雨量全縣最大，名間鄉大雨不停，多條農路泥流滾滾，名間鄉公所勘查災情，目睹炭寮村有鴨子想從泥流脫身但不敵衝力而滅掉，鄉長陳翰立提醒，去年就有鄉民被泥流沖走，民眾若發現前方道路被泥流淹沒，切勿冒險涉水。

    雷雨、豪大雨今天持續襲擊中部地區，南投縣上午雨下不停，其中名間鄉首當其衝，雨量是全縣最多的鄉鎮，其中埔中測雨站中午11至12點時雨量高達60毫米，而名間鄉多個測站24小時累積雨量也是全縣前幾名。

    名間鄉埔中、竹圍、炭寮等村雨量大，很多農路都已泥流氾濫，滾滾泥水傾瀉而下，陳翰立與公所人員勘查災情時，在炭寮村目擊一隻鴨子來不及逃，雙腳所站的區域一下子就被泥流佔滿，飛起再落地，馬上被沖走。

    陳翰立表示，名間鄉有很多農路都因大雨而淹水，有多條路更是泥流滾滾，去年有鄉民低估泥流威力，騎機車試圖衝過泥流區，卻因此被沖走，因此提醒鄉親和外地要進入名間鄉的民眾，不論騎機車或開車，看到前方已有泥流就不要冒險涉水，立即轉向離開，以策安全。

    一隻鴨子在炭寮村一條農路上，所站位置還沒有泥流。（陳翰立提供）

    一隻鴨子在炭寮村一條農路上，所站位置還沒有泥流。（陳翰立提供）

    泥流不到一秒鐘即衝到鴨子所站位置。（陳翰立提供）

    泥流不到一秒鐘即衝到鴨子所站位置。（陳翰立提供）

    鴨子瞬間被沖入泥流滅頂。（陳翰立提供）

    鴨子瞬間被沖入泥流滅頂。（陳翰立提供）

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