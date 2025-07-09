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    首頁　>　南投縣

    雷雨肆虐狂炸名間鄉 新民村農民冒大雨搶救秧苗機

    名間鄉長陳翰立到新民村了解風雨災情，風雨大到傘快拿不穩，她手指遠處，可看到農民冒雨搶救秧苗機。（陳翰立提供）

    名間鄉長陳翰立到新民村了解風雨災情，風雨大到傘快拿不穩，她手指遠處，可看到農民冒雨搶救秧苗機。（陳翰立提供）

    2025/07/09 11:21

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕雷雨襲擊中部，大雨炸名間鄉，為南投縣最大雨量，靠近濁水溪的新民村，昨、今天雨水灌進農田，偌大的秧苗機被風雨吹翻，農民冒雨下田加上挖土機幫忙，要把秧苗機翻面扶正。趕往現場提供協助的名間鄉長陳翰立說，該處因短時強降雨就淹水，請農民務必注意安全。

    雷雨帶今天狂炸中部地區，南投縣雨量以名間最大，竹圍村時雨量達46毫米，24小時累積雨量也達250毫米，而該鄉其他村的雨勢也不小，鄉公所一早即聯絡各村長了解災情。

    地勢較低、靠近濁水溪的新民村，昨天下午大淹水，水勢昨晚消褪後，今天上午再度大雨滂沱，但育苗場的農民仍冒雨搶救被風雨打翻的秧苗機。

    鄉長陳翰立指出，由於二期稻作插秧期在即，育苗場要趕著給農民秧苗，但連2天風雨，秧苗機被吹翻，必須轉過來才能育苗，因此農民今天冒雨進入淹沒的農田，永人力加上挖土機的機械幫忙，要把一整排秧苗機翻面。

    陳翰立說，這2天下雨農田淹沒，旁邊的農路也淹水，昨天有20多公分，今天淹水也10多公分，而該處就是南投縣府設置焚化爐的預定地，名間鄉的雨勢不像彰化那麼大，但連2天淹水，還是讓人擔憂。

    人力加上機械幫忙，農民要把被吹翻的秧苗機轉正。（陳翰立提供）

    人力加上機械幫忙，農民要把被吹翻的秧苗機轉正。（陳翰立提供）

    名間鄉新民村昨（8日）就下大雨，農田和農路都淹水。（陳翰立提供）

    名間鄉新民村昨（8日）就下大雨，農田和農路都淹水。（陳翰立提供）

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