20分鐘水位掉1.2米！雲林古坑清水溪赫見堰塞湖 南投竹山8里警戒

南投竹山鎮上游清水溪因颱風大雨形成堰塞湖，現已通知沿岸8個里的民眾提高警覺，遠離河道確保安全。（圖由竹山鎮長陳東睦提供）

2025/07/09 10:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕從雲林縣古坑鄉一路流往南投縣竹山鎮的清水溪，第四河川分署昨（8日）監測河川時，發現下游水位突然在20分鐘內掉了1.2公尺，懷疑上游可能發生崩坍，經派員了解，赫見位在古坑草嶺的崩坍地滑動堵塞河道形成堰塞湖，立即通報鄰近縣市與下游竹山鎮，竹山鎮公所也透過村里系統，要求沿岸桶頭、瑞竹、福興、鯉魚、中崎、中和、德興、坪頂等8個里警戒，務必遠離河道確保安全。

四河分署表示，昨傍晚經由清水溪的監測系統，發現下游河道水位在20分鐘內掉了1.2公尺，察覺異狀後立即派員前往上游了解，最後在古坑鄉的草嶺崩坍地發現堰塞湖，研判可能是颱風過境，加上近日強降雨，導致原本就不穩定的草嶺崩坍地出現滑動所致。

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昨發現堰塞湖後就有通報周邊縣市政府，尤其下游流經南投竹山鎮，沿岸有多個里，已告知竹山鎮公所進行通報，並提醒下游居民遠離河道，以免發生危險。

四河分署也說，今也邀集相關單位與廠商前往會勘，評估堰塞湖後續處理作為，例如開闢水道進行宣洩等，惟具體方案還需進一步研議。

竹山鎮長陳東睦說，清水溪上游草嶺一帶地質不穩，由於近年風災不斷，加上近日颱風、大雨侵襲，使得土坡滑動堵住河道變成堰塞湖，現已通報下游的桶頭、瑞竹、福興、鯉魚、中崎、中和、德興、坪頂等8里居民，近期要提高警覺，留意周邊環境變化，及時撤離以維護自身安全。

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