白沙屯三媽9月南投贊境 將首度進入看守所賜福收容人

苗栗白沙屯拱天宮三媽今年9月將到南投市贊境，圖為5月白沙屯媽祖至北港朝天宮進香回鑾駐駕名間鄉松柏嶺受天宮，現場人山人海盛況。（圖擷取自白沙屯媽祖網路直播電視台）

2025/07/08 10:42

〔記者張協昇／南投報導〕今年5月，苗栗白沙屯拱天宮媽祖至北港朝天宮進香，首度取道南投縣境回鑾，並駐駕名間鄉松柏嶺受天宮，創下200年來紀錄，讓南投縣民相當感動，南投縣長許淑華日前到拱天宮參拜，答謝媽祖，並歡迎白沙屯三媽9月到南投市贊境。而據了解，白沙屯三媽9月到南投市贊境，除在南投市街區遶境外，將首度進入南投看守所為收容人賜福。

白沙屯拱天宮三媽，今年9月27日、28日將聖臨南投市贊境，預計27日清晨6點即會抵達南投市，包括南投市藍田書院等各宮廟為盡地主之誼，當天將於工業北路與工業東路口鋪設紅毯接駕，屆時名間松柏嶺受天宮的玄天上帝及崇受宮的九天玄女娘娘，將陪同一起在南崗工業區、中興新村、南投市街區遶境，為民眾賜福，晚上並駐駕藍田書院。

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據了解，此次白沙屯三媽到南投市贊境，比較特別的是將會進入南投看守所，為收容人賜福，遶境神轎進入看守所相當罕見，這也是南投看守所有史以來，首度有媽祖神轎進入，對收容所人表達關懷之意。

許淑華表示，今年5月白沙屯媽祖鑾駕造訪南投，是200年來的第1次，造成轟動，很多鄉親也期待媽祖能再次蒞臨南投，南投市公所邀請白沙屯三媽9月到南投贊境，期待鄉親虔誠迎接，恭請媽祖護持地方，讓社會更安定，也帶動地方繁榮。

苗栗白沙屯拱天宮三媽今年9月將到南投市贊境，並進駐藍田書院。（記者張協昇攝）

苗栗白沙屯拱天宮三媽，今年9月將到南投市贊境，圖為白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎。（圖由南投縣政府提供）

苗栗白沙屯拱天宮三媽今年9月將到南投市贊境，並將進入南投看守所為收容人賜福。（資料照）

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