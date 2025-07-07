淡定！休旅車追撞前車衝出國道護欄倒掛 駕駛結印打坐等處理

休旅車年輕駕駛，在等候處理事故時間，就淡定地在路邊打坐。（民眾提供）

2025/07/07 17:07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕颱風過後無風無雨，1部由24歲黃姓男子駕駛的休旅車，下午行經國道6號東向20.1K處，突失控追撞前方轎車後，再往斜前方衝過護欄，整部車倒掛在護欄上，車頭嚴重毀損，黃男僅受輕傷，在等待處理過程，在路旁淡定打坐，讓行經的用路人嘆為觀止。肇事原因由國道七隊調查釐清中。

該部由黃姓年輕男子駕駛的灰色休旅車，下午1時多行經國道6號東向國姓路段20.1K處不知何故突然失控追撞前方1部銀色轎車，轎車後保險桿被撞毀，後車門變形彈開，所幸62歲的許姓轎車駕駛沒有受傷。

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失控追撞轎車的休旅車，撞到轎車後繼續往前並180度轉向，衝出斜前方的護欄，車子倒掛在護欄上，所幸護欄外不是懸崖，否則後果不堪設想。車禍發生後，馬上有用路人報案，國道七隊和救護車陸續趕至。黃姓駕駛僅受輕傷，自行爬出車外，在等候處理時，就淡定地坐在離自己車子很近的路邊，並盤腿、雙手結印打坐，掉落的前保桿就在其前面，而警方和拖吊車也在現場忙著處理，他則完全不受影響。

黃姓男子有輕微外傷，經警方勸告後，才坐上救護車到埔基醫院敷傷，而今天因放颱風假，國道的車輛很少，因此該起車禍並未造成回堵。黃男失控追撞前車再衝出護欄，肇事原因則有待國道七隊調查釐清。

灰色休旅車追撞前方轎車後衝出護欄，最後倒掛在護欄上。（民眾提供）

國道上有警車和吊車忙著處理事故現場。（民眾提供）

銀色轎車被追撞後保險桿嚴重毀損。（民眾提供）

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