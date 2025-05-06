200年頭一遭！ 白沙屯媽祖進香團首度到南投

白沙屯媽祖進香團北返鑾轎，6日上午進人南投名間鄉，為200年來頭一遭。（圖擷取自白沙屯媽祖網路直播電視台）

2025/05/06 11:41

〔記者張協昇、劉濱銓／南投報導〕史上頭一遭!苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香團北返，6日上午從彰化二水鄉進入南投縣名間鄉，這是行蹤飄忽不定的白沙屯媽祖，200年來每年一度的北港進香史上首度來到南投縣境，讓南投人相當興奮與感動。

白沙屯媽祖進香以無固定路線著稱，近年南投市公所持續與拱天宮交流，南投市長張嘉哲今年還曾到拱天宮為媽祖祝壽，並請示是否有機會蒞臨南投市，當時連獲3個聖筊，昨天南投縣民即引頸企盼白沙屯媽祖能到南投，許多宮廟與信眾已備好香案迎接。

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白沙屯媽祖果然沒讓南投人失望，今天中午約11時許，「粉紅超跑」媽祖鑾轎沿著152線員集路進入南投名間，寫下歷史性一刻，鑾轎所經之處，民眾跪地膜拜或爭相鑽轎底祈福，許多民眾大喊：「超感動!」，盛況空前。

名間鄉長陳翰立表示，為迎接白沙屯媽祖到來，他已會同當地民代與地方仕紳，前往鑾轎會行經的市區路段迎接，希望媽祖來到名間，能保佑南投風調雨順，合境平安。

白沙屯媽祖網路電視台直播影片：

白沙屯媽祖進香團6日上午進入南投名間鄉，盛況空萠。（圖擷取自白沙屯媽祖網路直播電視台）

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