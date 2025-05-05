白沙屯媽祖要來南投？ 草屯警提前因應公告管制事宜

名間的宮廟到二水設香案恭迎「粉紅超跑」。（民眾提供）

2025/05/05 22:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「白沙屯媽祖要來南投？」，路線不定的白沙屯媽祖進香回鑾，今晚駐駕在雲林縣斗六市郊福懋公司，很多人推測「粉紅超跑」會進入南投縣，其中還有人預測會走到南投、草屯、芬園，草屯警分局晚間提前因應公告若鑾轎到轄區的管制時間、範圍，讓民眾更加期待媽祖婆到南投縣祈福。

白沙屯媽祖南下進香，回鑾行程走得慢，今天傍晚只走到雲林縣斗六市郊，就在福懋公司駐駕，明天一早6時起駕。今晚有南投人在預測路線，有人推測有兩條進入南投縣的路線，其中一條是經林內到二水進入南投縣名間鄉，明晚駐駕名間；另一條則是福懋起駕後經林內進人南投縣竹山鎮，明晚也是駐駕名間鄉，後天從名間到南投、草屯，晚間駐駕彰化縣芬園鄉。

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因為太多南投人關注白沙屯媽祖是否到南投縣，晚間有人在群組貼訊息，指南投縣警局交通隊通知，白沙屯媽祖6日會進入南投縣境內，預估會走台3線、台3甲、台14線，請公路客運業者預為因應。

草屯警分局晚間則在分局臉書公告管制事宜，管制時間從6日上午8時到7日下午8時，管制範圍從太平路、省府路、草溪路、中正路…一路到與芬園交界的芬草路、碧興路一帶。該公告有一但書，即若鑾轎未到分局轄區就不予管制。

有民眾看到該公告更加期待「粉紅超跑」到南投縣，有人已在準備供品或結緣品，有人則在問香案要如何布置，還有罷團志工則祈求媽祖婆能到草屯連署點。白沙屯媽祖還不一定會到南投縣，但已在縣內颳起旋風。

「白沙屯媽祖會來南投」話題引起南投人關注，草屯警分局5日晚間提前因應公告管制事疑，但有說明若鑾轎沒進轄區就不會管制。（圖擷自草屯警分局臉書）

有民眾在群組傳訊息，指交通隊已通知白沙屯媽祖可能行經的路線，請客運公司預為因應。（圖擷自網路）

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