日月潭發電排砂害水里溪混濁？ 台電：無關清淤

南投水里鄉清澈水里溪日前變濁，民眾質疑與日月潭水力發電排砂清淤有關，台電則澄清是台水工程所致，目前開挖工程結束，水里溪已恢復清澈。（記者劉濱銓攝）

2025/05/05 16:36

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭今年首度展開水力發電排砂，要清除長年淤積在潭區的淤泥，惟台電執行排砂作業，卻遭質疑排放的泥水，造成水里鄉清澈水里溪變濁，台電則澄清，所謂水里溪混濁，係因台水公司進行取水工程，因開挖溪底擾動砂石所致，與排砂清淤無關。

民眾表示，水里溪流經水里鄉市區，水源來自上游的日月潭發電放流水，水質清澈，是當地重要景觀溪流，但近來卻發現水里溪變得混濁，與以往的清澈景象有如天壤之別，由於台電今年才開始為日月潭排砂清淤，質疑水里溪就是因此才變濁。

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台電表示，民眾稱水里溪變濁，係因台水公司日前正在水里溪上游進行取水工程，台電為配合工程進行，還暫停放水以營造低水位環境，由於台水工程必須開挖溪底施工，才會擾動到砂石，造成溪水變濁，目前開挖作業結束，水里溪已恢復昔日清澈。

台電也說，日月潭水力發電排砂清淤，是抽起潭區淤泥混合潭水，以濁水進行水力發電，達到發電兼排砂目的，濁水則會順著水里溪排入下游濁水溪，由於排砂都在夜間作業，排完後還會以乾淨的潭水發電放流2小時，藉此沖刷掉可能殘留在溪床的淤砂，確保白天的水里溪仍維持清澈，維護當地景觀。

日月潭水力發電排砂清淤，放流的濁水會流經水里溪，民眾質疑一向清澈的水里溪，近日因排砂作業而變濁。（圖由民眾提供）

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