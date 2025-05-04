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    首頁　>　南投縣

    南投油桐花盛開！「5月雪」點綴綠林超浪漫

    南投縣油桐花盛開，在縣道131線水里鄉往魚池鄉路段，可見油桐花開得相當密集。（民眾提供）

    南投縣油桐花盛開，在縣道131線水里鄉往魚池鄉路段，可見油桐花開得相當密集。（民眾提供）

    2025/05/04 18:16

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣每年4、5月是油桐花開的時節，在往郊區或山區的道路，可見雪白油桐花點綴在山坡綠林之中，展現「5月雪」美景，南投縣政府表示，目前正值油桐花最盛期，遊客若到南投遊玩，不妨留意期間限定美景。

    魚池鄉民說，4月底在省道台21線水里鄉往日月潭的路段，山路旁的油桐花就已開過一波，目前以縣道131線水里往魚池的路段花況最佳，每過幾個彎道，就能看見綠林點綴叢叢雪白花朵，隨著山風吹拂，還會在步道上布滿白花步道，景象相當浪漫，今年油桐花花苞相當多，現已進入極盛期，賞花預計還可持續一週，之後花況就會漸漸走下坡。

    南投縣政府表示，每年4至5月在縣內郊區路旁，都可看見油桐花盛開，例如南投市八卦山縣道139線，埔里鎮牛耳藝術渡假村、國立暨南大學，國姓鄉北港村碧雲宮、本圳巷桐花步道，以及魚池鄉五城村，還有水里鄉往魚池鄉的路段。

    像今年魚池鄉五城的花況就相當不錯，在油桐樹下還能看見雪白落花，大片白花猶如雪景相當美麗，遊客可把握賞花季節，前來南投欣賞油桐花風采。

    南投縣油桐花盛開，位在縣道131線水里鄉往魚池鄉路段，可見雪白花朵點綴綠林，展現「5月雪」浪漫美景。（南投縣政府提供）

    南投縣油桐花盛開，位在縣道131線水里鄉往魚池鄉路段，可見雪白花朵點綴綠林，展現「5月雪」浪漫美景。（南投縣政府提供）

    南投縣油桐花盛開，在縣道131線水里鄉往魚池鄉路段，可見油桐花開與滿布白花的落花步道。（民眾提供）

    南投縣油桐花盛開，在縣道131線水里鄉往魚池鄉路段，可見油桐花開與滿布白花的落花步道。（民眾提供）

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