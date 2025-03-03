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    首頁　>　南投縣

    家族飯店垃圾丟清潔隊 魚池鄉長涉貪15萬交保

    魚池鄉長劉啟帆遭檢舉家族飯店的垃圾，運至公所清潔隊丟棄。（圖擷自劉啟帆臉書）

    魚池鄉長劉啟帆遭檢舉家族飯店的垃圾，運至公所清潔隊丟棄。（圖擷自劉啟帆臉書）

    2025/03/03 17:38

    〔記者陳鳳麗、張協昇／南投報導〕南投縣魚池鄉長劉啟帆遭人檢舉家族飯店的垃圾，載至公所清潔隊丟棄，並非以事業廢棄物由專業環保公司處理，經南投地檢署指揮調查人員跟監，南投檢方上週傳喚劉啟帆和其妻施怡真說明後，涉犯貪污治罪條例和廢棄物清理法等罪嫌，分別以15萬元和10萬元交保。

    魚池鄉長劉啟帆遭人檢舉利用鄉長職務之便，疑似派人將家族開設的龍江、碼頭水沙蓮飯店所產生的垃圾，載至魚池鄉公所清潔隊丟棄。

    南投檢調接獲檢舉後，即展開調查和跟監，有拍到貨車先至龍江飯店，再到碼頭水沙蓮飯店收垃圾，接著載至公所清潔隊。

    劉啟帆和妻子施怡真是在2月25日遭檢調傳喚說明，檢察官在複訊後，認為兩人涉犯貪污治罪條例、廢棄物清理法罪嫌，各諭知15萬和10萬元交保。該案仍由檢方繼續偵辦中。

    劉啟帆是留美博士，曾擔任大學助理教授，是在2018年當選魚池鄉長，2022年高票連任。據透露，龍江飯店的負責人是劉啟帆的妻子，碼頭水沙蓮飯店的負責人則是劉啟帆的媽媽。

    依廢棄物清理法規定，事業活動與其員工產生的廢棄物，都屬事業廢棄物，而飯店民宿、餐廳或小吃店所產生的垃圾、廢棄物，都屬事業廢棄物，依規定不能交由清潔隊清運，而必須由環保公司清運。

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