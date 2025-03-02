無號誌斑馬線前遭檢舉未讓行人 申訴遭駁：未距行人3公尺

陳姓騎士被檢舉未設號誌行穿道前未禮讓行人，檢舉照片顯示機車通過停止線，正要接近斑馬線，而穿條紋上衣的行人走到第一條枕木線，而照片右下方可看到透明的機車擋風鏡。（圖由陳姓民眾提供）

2025/03/02 16:54

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投有騎士騎機車行經沒有交通號誌的人行穿越道，遭檢舉未禮讓行人而收到罰單，檢舉照片顯示他的機車已到斑馬線前，行人才要過馬路，經申訴遭駁，理由是未距離行人3公尺以上，他乖乖繳罰款並參加講習。警方提醒，汽機車駕駛在無號誌行穿線前，應視同閃紅燈，通過前先停、左右查看後再騎。

南投縣陳姓機車騎士指出，去年6、7月騎機車行經南投市一處沒有交通號誌的人行穿越道前，當時並沒有人走在行穿道（斑馬線），於是快速通過，但不久即接到未禮讓行人的罰單，罰單附上的檢舉照片顯示，他的機車已騎超過停車線，而在斑馬線右側有行人正要穿過斑馬線。

請繼續往下閱讀...

陳姓騎士說，當時並未看到行人要過斑馬線，也就是自己比行人早通過班馬線。該處並未設紅綠燈，如果在停止線前突然停車，後方有車輛未停，自己就會被追撞，因此向警方申訴，惟警方回覆「未距離行人3公尺（即3條枕木線）以上」，駁回其申訴。

去年7月繳了1600元罰，今年2月才收到監理站的道安講習通知，因當天是平常的上班時間，只好請假去參加，而該次違規還要被記點，所以提醒親友千萬小心。

陳姓騎士也說，檢舉達人的行車紀錄就裝在機車上，因為照片還看得到機車的擋風鏡，而該部停在斑馬線不遠處，後來再度行經該路口發現該部機還在。

南投縣警方表示，行經沒有設號誌的行人穿越道前，應視為行經閃紅燈路口，應先停下左右查看確定無行人再通過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法