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    日月潭「雙煙火」迎2025 璀璨花火high翻跨年夜

    日月潭迎接2025年，在潭區水社與伊達邵舉辦「雙煙火」晚會，璀璨花火high翻跨年夜。（日管處提供）

    日月潭迎接2025年，在潭區水社與伊達邵舉辦「雙煙火」晚會，璀璨花火high翻跨年夜。（日管處提供）

    2025/01/01 00:47

    〔記者劉濱銓／南投報導〕迎新送舊！日月潭晚間在水社與伊達邵碼頭舉辦「雙煙火」跨年晚會，不僅2個場地都有晚會表演，伊達邵場次還有金曲歌王王宏恩壓軸演出，環潭地區吸引超過1萬人到場同樂，午夜在倒數聲後，2地同時施放360秒雙煙火，璀璨花火high翻跨年夜。

    日月潭風景區管理處表示，此次元旦沒有連假，跨年也是上班日，不過日月潭跨年下午開始湧現遊客，傍晚水社與伊達邵地區人潮增多，晚間8點由水社碼頭音樂晚會揭開跨年序幕，晚間9點則是伊達邵晚會接著登場，2場地都有樂團、樂手輪番演出，伊達邵甚至有歌手王宏恩壓軸獻唱多首金曲，場面相當熱鬧。

    日管處說，跨年晚會在進入最後階段，2場地的民眾一同大聲倒數，隨後水社與伊達邵水域也同步施放360秒雙煙火，眾人在歡呼聲與絢爛煙火陪伴下，迎接嶄新的2025年。

    日月潭迎接2025年，在潭區水社與伊達邵舉辦「雙煙火」晚會，璀璨花火high翻跨年夜。（日管處提供）

    日月潭迎接2025年，在潭區水社與伊達邵舉辦「雙煙火」晚會，璀璨花火high翻跨年夜。（日管處提供）

    日月潭迎接2025年，在潭區水社與伊達邵舉辦「雙煙火」晚會，璀璨花火high翻跨年夜。（日管處提供）

    日月潭迎接2025年，在潭區水社與伊達邵舉辦「雙煙火」晚會，璀璨花火high翻跨年夜。（日管處提供）

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