「high」跨年！清境星空派對低溫細雨中熱力開嗨

南投縣仁愛鄉清境跨年晚會在低溫細雨中登場，仍吸引不少遊客。（記者佟振國攝）

2024/12/31 21:09

〔記者佟振國、劉濱銓／南投報導〕歡送2024！南投縣仁愛鄉清境跨年星空派對晚間在清境遊客中心停車場登場，高山入夜只有10度，在多名藝人、在地原住民歌手、表演團體熱力演出下，陪伴現場遊客跨年倒數，在絢麗煙火中迎接2025年。

有鑑於演出卡司、場地等因素，南投縣政府今年取消縣立體育場的跨年晚會；而清境跨年晚會連辦16年，獨特的高山跨年，清境地區也是合歡山星空軸線重要據點，每年跨年、元旦也有觀星、迎曙光、升旗活動，縣府決定與在地觀光協會續辦。

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今年清境跨年晚會以星空派對為主題，晚上6點30分起在清境遊客中心停車場登場，羅美玲、妖嬌、蕭閎仁、卓義峯、開水小姐、宋德鶴、林少孩等藝人及在地原民歌手、表演團體帶來精彩歌舞，搭配星空天文教育、環境永續等議題宣導，周邊也設有愛心義賣。東北季風增強，入夜只有10度左右，不時飄起小雨，仍吸引許多熱情遊客，一起倒數，在180秒燦爛煙火中迎接新年。

日月潭國家風景區在水社與伊達邵碼頭舉辦「雙煙火」跨年晚會，伊達邵場次有歌手王宏恩壓軸演出，午夜倒數，兩地會同時施放360秒雙煙火，嗨翻跨年夜。

竹山鎮公所也在竹山菸葉館舉辦竹藝燈會跨年晚會，邀請中信兄弟啦啦隊、樂天女孩，以及慕獅女孩等職棒、職籃啦啦隊帶來青春洋溢的舞蹈表演，還有嘻哈女神蔡詩芸壓軸跨年陪倒數，一起在絢爛主燈開幕秀陪伴下迎接嶄新的一年。

仁愛鄉清境跨年晚會原住民表演團體熱力演出。（記者佟振國攝）

仁愛鄉清境跨年晚會歌手林少孩賣力演出。（記者佟振國攝）

竹山鎮公所舉辦竹藝燈會跨年晚會，為主燈開燈儀式。（竹山鎮公所提供）

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