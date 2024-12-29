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    首頁　>　南投縣

    衣服真多！ 埔里試辦舊衣快閃回收日 單日回收量達6.6噸

    埔里鎮公所舉辦舊衣快閃回收日，巡迴全鎮10個據點，每個據點民眾都是大排長龍。（記者佟振國攝）

    埔里鎮公所舉辦舊衣快閃回收日，巡迴全鎮10個據點，每個據點民眾都是大排長龍。（記者佟振國攝）

    2024/12/29 17:06

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮公所清潔隊今年9月重啟舊衣回收，農曆春節將至，家戶陸續展開大掃除，清潔隊今天加班試辦舊衣快閃回收日，總回收量高達6.6噸，成果豐碩，除了資源再利用也減少垃圾量，一舉兩得。

    埔里鎮清潔隊近幾年因圾圾堆置、舊衣回收商標準過嚴等因素，導致舊衣回收業務喊卡，直到今年9月重啟，民眾家中堆置舊衣終有處理管道。

    農曆春節將至，許多家戶已利用假日大掃除，考量資源回收量大增，衣物儘量不與其他資源回收物混雜避免髒污，清潔隊今天則是加班試辦舊衣快閃回收日。

    清潔隊規劃全鎮10個據點巡迴收取民眾整理好的舊衣，也祭出優惠兌換措施，10至20公斤換大型環保袋，20公斤以上可換2個環保袋，30公斤以上可換1000cc洗碗精，每站都是大排長龍，總計全日回收量則高達6.6噸，成果豐碩。

    清潔隊表示，若試辦情形良好與鎮民配合度高，也考慮利用每年冬、夏換季日舉行全鎮巡迴舊衣回收，方便鄉親整理居家環境。

    清潔隊也提醒民眾，舊衣回收服務持續進行，但貼身內衣褲、襪子、嚴重污損衣物、包包、鞋子則不予回收，民眾務必事先檢視汰除，如果舊衣量太大，也可於上班時間自行載至清潔隊回收。

    埔里鎮公所清潔隊舉辧舊衣快閃回收日，今天一整天回收量即高達6.6噸。（記者佟振國攝）

    埔里鎮公所清潔隊舉辧舊衣快閃回收日，今天一整天回收量即高達6.6噸。（記者佟振國攝）

    埔里鎮公所清潔隊祭出獎勵措施，民眾舊衣量達標就送大型環保袋等實用小物。（記者佟振國攝）

    埔里鎮公所清潔隊祭出獎勵措施，民眾舊衣量達標就送大型環保袋等實用小物。（記者佟振國攝）

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