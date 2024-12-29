草屯鎮長補選 沈伯洋、吳沛憶、黃捷為蔡銘軒輔選

民進黨立委沈伯洋（左1）、吳沛憶（右2）、黃捷（右1）陪同草屯鎮長補選候選人蔡銘軒（左2）至草屯惠德宮參拜祈福。（記者佟振國攝）

2024/12/29 16:10

〔記者佟振國／南投報導〕民進黨立委沈伯洋、吳沛憶、黃捷今天下午到南投縣草屯鎮，支持鎮長補選候選人蔡銘軒，除至惠德宮參拜也陪同蔡銘軒掃街拜票，沈伯洋則是痛批藍、白毀憲亂政，南投政治也被把持太久，民進黨要吹起反攻號角，就從草屯鎮長補選開始，一定要打贏這場勝仗。

距離明年1月18日草屯鎮長補選投票只剩20天，民進黨不分區立委沈伯洋、台北市立委吳沛憶及高雄市立委黃捷，下午特別陪同黨提名候選人蔡銘軒到惠德宮參拜祈福，隨即展開街頭掃街拜票，蔡銘軒等人逐一向店家、民眾拜託，1月18日一定要出來投票，支持1號蔡銘軒。

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蔡銘軒表示，他登記參選時即提出4大政見，包括鎮民消費券加碼至2000元、重老敬老金提高為5000元、全鎮民眾投保意外險、0至3歲發放扶幼育兒津貼，再提出草屯政策3支箭，包括草屯鳥嘴潭帶動地方觀光、增加公共造產收益、山腳里威虎巷墓仔埔變公園，只要當選政見絕對兌現，也保證當全職鎮長，絕對不承包工程。

沈伯洋則說，藍、白毀憲亂政，破壞國家體制，南投也被把持太久，如果這場補選又被國民黨選上，會更加有恃無恐，蔡銘軒在沒有資源挹注下需要民眾更多支持，共同吹起反攻號角，就從草屯鎮長補選開始，打贏這場勝仗。

吳沛憶、黃捷則是稱讚蔡銘軒是民進黨的民主小草，返鄉從政服務鄉親，從小草成長為民主戰將，蔡銘軒也是專職民意代表，不承包工程，絕對清廉，一心一意為鎮民做事，也是跟對手最大的不同。

黃捷、蔡銘軒、吳沛憶、沈伯洋（右起）等人與現場民眾高呼口號，明年1月18日草屯鎮長補選順利當選。（記者佟振國攝）

立委吳沛憶（左2）、黃捷等人陪同草屯鎮長補選候選人蔡銘軒（右2）掃街拜票。（記者佟振國攝）

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