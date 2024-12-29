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    冬季限定！日月潭落羽松呈現倒映湖面夢幻美景

    冷氣團來襲，日月潭畔落羽松上演倒映湖面的夢幻美景。（記者張協昇攝）

    冷氣團來襲，日月潭畔落羽松上演倒映湖面的夢幻美景。（記者張協昇攝）

    2024/12/29 14:19

    〔記者張協昇／南投報導〕冷氣團來襲，日月潭畔落羽松近日呈現紅、橙、黃、綠四種絢麗漸層顏色，上演倒映湖面的夢幻美景，加上冷空氣凝結，湖面及遠山籠罩著輕嵐薄霧，仙氣飄飄，如同風景明信片的畫面躍然而出，吸引許多遊客前來日月潭騎乘自行車環湖，欣賞此一冬季限定的絕美景緻。

    日月潭環湖自行車道曾被CNN評選為世界十大最美自行車道，尤其湖畔自行車道沿線種植的高大落羽松，進入冬季後，隨著氣溫降低逐漸轉紅，但因每棵落羽松轉色時間不一，紅、橙、黃、綠四種漸層顏色，在水波倒映下，與湖面矇矓倒影相映成趣，呈現完美倒影，加上湖面及遠山不時披著一層薄霧，如夢似幻的景緻，令人陶醉。

    想要觀賞日月潭此一冬季限定美景，除了可漫步湖畔或選擇面湖飯店住宿外，最佳方式是騎乘自行車悠遊體驗，隨著自行車帶點速度感的移動方式環湖，可從不同角度將日月潭冬季繽紛浪漫的湖光山色盡收眼底。目前湖區自行車出租店，提供各種自行車供遊客租用，自覺體力較不好遊客，可租用電動輔助自行車，騎起來一點也不費力，店家也推出套裝行程，專人陪騎導覽，並安排至潭區特色咖啡店享用精緻下午茶，為旅程畫下完美局點。

    冬季到日月潭旅遊，可選擇體驗騎乘自車環湖，悠閒欣賞繽紛浪漫的美景。（記者張協昇攝）

    冬季到日月潭旅遊，可選擇體驗騎乘自車環湖，悠閒欣賞繽紛浪漫的美景。（記者張協昇攝）

    日月潭向山遊客中心旁成排的落羽松轉紅，與雙心花圃構成美麗畫面,，是遊客拍照打卡的熱門景點。（記者張協昇攝）

    日月潭向山遊客中心旁成排的落羽松轉紅，與雙心花圃構成美麗畫面,，是遊客拍照打卡的熱門景點。（記者張協昇攝）

    日月潭冬季優美的湖光山色，吸引新人前往拍婚紗照。（記者張協昇攝）

    日月潭冬季優美的湖光山色，吸引新人前往拍婚紗照。（記者張協昇攝）

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