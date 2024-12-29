台21線埔里桃米路段雞籠砸小黃 驚險畫面曝光

疑似煞車失靈的大貨車，駕駛為避免撞向前方停等紅燈車輛，緊急向左閃避至無車的對向車道。（記者佟振國翻攝）

2024/12/29 13:08

〔記者佟振國／南投報導〕滿載雞隻的大貨車昨（28）日於南投縣埔里鎮台21線桃米路段疑似煞車失靈失控，導致大量雞籠掉落砸向前方停等紅燈計程車，驚險畫面全被後方車輛行車記錄器拍下，令駕駛與乘客驚呼連連。

據了解，這部大貨車由魚池開往埔里，昨天下午約1點15分行經台21線埔里桃米路段，當時路口為紅燈，貨車疑似煞車失靈，無法煞車減速，眼看就要撞上前方停等紅燈的計程車。

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當時後方車輛正在聊天的駕駛與乘客也發現不對勁，就看到大貨車急向左偏至沒有來車的對向車道，但大量雞籠被高速甩飛掉落路面，從天而降的雞籠砸中前方計程車車頂、車尾，導致車身受損、後擋風玻璃全破，也令後車駕駛、乘客嚇得連飆單字國罵。

塑膠製的雞籠因強烈撞擊破裂，不少雞隻也掉出慘摔落地，現場一片凌亂，貨車人員趕緊下車收拾善後，這場事故也導致埔里往日月潭交通受阻逾2小時。

大貨車急速轉向，導致車上大量雞籠高速甩飛掉落砸中前方計程車。（記者佟振國翻攝）

險些側翻的大貨車最終停在對向車道，大量雞籠掉落砸中計程車，一片混亂。（記者佟振國翻攝）

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