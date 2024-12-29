疑參加車聚 男子開賓士車國3南投服務區失控自撞

國道3號南投服務區入口處，29日凌晨1輛賓士轎車失控自撞。（警方提供）

2024/12/29 12:40

〔記者張協昇／南投報導〕國道3號南投服務區入口處，今（29日）天凌晨1輛由羅姓男子駕駛的賓士轎車疑似參加車聚，不慎失控自撞入口處監視系統電桿，幸未造成人員傷亡，國道警察第七大隊表示，將深人調查肇事原因，若有危險駕駛及製造噪音情形，將處以6000元至36000元罰鍰。

據了解，國道3號北向231.7公里南投服務區，今天凌晨有車聚，其中1輛由20多歲羅姓男子駕駛的黑色賓士轎車，在0時25分許駛入服務區時突失控自撞入口處監視系統電桿，車頭毀損，國道警察第七大隊名間分隊前往處理，於0時52分排除，未造成人員傷亡，初步研判是操作車輛不慎肇事。

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國道警察第七大隊名間分隊呼籲用路人，車輛進入服務區內請減速慢行，注意行人，依遵行方向行駛，若有危險駕駛及製造噪音影響居民與民眾安寧情形，將依「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第1款「以其他危險方式駕車」規定，處6000元至36000元不等罰鍰。

1輛賓士車29日凌晨疑到國道3號南投服務區車聚時，在入口處失控自撞車頭毀損。（警方提供）

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