冷氣團來襲 玉山-1.6度「霧淞」銀白美景超夢幻

玉山今天清晨出現霧淞，植被染上一層白色冰霜。（玉管處提供）

2024/12/28 17:07

〔記者張協昇／南投報導〕受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，玉山今天清晨5點2分許測得零下1.6度低溫，雖未降雪，但包括玉山北峰、圓峰及主峰都有結霜或出現霧淞現象，植被被染上一層白色冰霜，宛如北國世界，景緻優美。

冷氣團來襲，中央氣象署針對多個縣市發布黃色燈號低溫特報，高山氣溫也降到攝氏0度以下，玉山今天清晨5點2分許測得零下1.6度低溫，水氣不足並未降雪，但玉山北峰及圓峰一帶都出現霧淞，植被被染上一層白色冰霜，玉山主峰線山壁或輔助山友攀爬的鐵鍊也有結霜現象。

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氣象署預測，這波冷氣團最冷時候可能落在今晚入夜到明天清晨，若水氣條件配合，包括玉山、合歡山等中部以北海拔3500公尺以上高山有降雪機率，高山道路可能因積冰、結霜造成溼滑情形，玉山國家公園管理處提醒民眾前往高山登山或活動，應特別注意安全，萬一下雪，也要有雪地裝備才能上山。

玉山圓峰山屋一帶出現霧淞，宛如北國世界。（玉管處提供）

玉山今天清晨5點2分許測得零下1.6度低溫，往玉峰主峰線鐵鍊結霜。（玉管處提供）

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