遭爆挪用棒球隊捐款招待親友出遊 南投新豐國小校長澄清「自費前往」

南投縣新豐國小棒球隊今年5月取得到日本參加世界軟式少棒錦標賽代表權時，接受縣府表揚。（南投縣政府提供）

2024/12/23 21:15

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣新豐國小棒球隊，今年7月代表我國參加在日本舉辦的2024第42屆IBA-boys世界軟式少棒錦標賽，惟卻遭爆料校長假公濟私，挪用捐款招待妻子等親友順道到日本旅遊，引發爭議，新豐國小校長范慶鐘23日澄清表示，當初包括自己、教練與家長會長的太太等眷屬共23人，是隨隊前往照顧球員，且均自費前往，事後因劉姓前家長會長認為大家很辛苦，才會由家長會募來的捐款中簽核補助整團每人4萬元旅費，絕非外界所說的挪用損款招待親友出遊。

民眾爆料指出，南投縣新豐國小棒球隊，今年7月代表我國到日本參加世界軟式少棒錦標賽，惟有11名球員超齡，學校另組一隊參加友誼賽，因經費不足，校方及家長會透過關係募款，共募到了600萬款項，300萬元進學校公庫，300萬進家長會的帳戶，但校長及家長會長竟以照顧球員為由，找自己的妻子等親友一起去日本遊玩，回國後並從家長會募來的捐款中，補貼每人4萬元旅費，領補助款的親友當中，包括校長的妻子、兒子、甚至是姑姑。

請繼續往下閱讀...

校長范慶鐘表示，當初包括球員家長、教練與家長會長的妻子、甚至包括自己的太太等人隨隊前往，目的都是照顧球員，絕非出遊，有相關照片可佐證，且均自費前往，事後因劉姓前家長會長認為大家很辛苦，才會由家長會募來的捐款中簽核補助整團每人4萬元旅費。

對此，南投縣政府教育處說，由於該棒球隊捐款，都是校長或家長會長募來，並非公款，家長會有權決定款項用途，並未違反相關規定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法