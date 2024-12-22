小確幸！南投草屯600元消費券 過年前發放

草屯鎮公所發放消費券，已公告元月兩段領取時間。（記者陳鳳麗翻攝）

2024/12/22 23:46

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮公所刺激鎮內消費，送鎮民小確幸，明年元月發放消費券，每人600元額度。鎮民都在問什麼時候可領取？公所已公告，元月7-16日，以及19-24日兩段時間領取，領取地點會有通知單並再公告。有去年才遷入的鎮民看到通知後表示，開心搬到草屯1年，就有這種小確幸。

草屯鎮公共造產收入和稅收增加，去年11月公所經鎮代會審議通過，今年重陽節敬老金增加，從2000元增為3000元，今年則通過全鎮的鎮民發放消費券，每人600元，只要在今年10月23日前入籍草屯，新生兒在10月23日前出生，60天內辦妥出生登記並入籍草屯者都可領取，消費券適用鎮內商店或攤車。由於這是上月18日猝逝的鎮長簡景賢所提出的福利措施，不少鎮民感謝簡景賢遺愛草屯。

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由於規劃1月份、過年前發放消費券，而眼看元旦已接近，鎮民紛探詢何時發放？如何領取？草屯鎮民這兩天已看到公所的公告，不只新生兒、受監護宣告、往生者都可備妥資料委託代領。

發放消費券將分兩段時間領取，分別為1月7日到16日、19日到24日，領取地點會再公告，並發放通知單。領到消費券就可使用，可用到明年6月30日。

草屯鎮公所元月將發放消費券，鎮內商店或包括夜市攤販、攤車購物都可使用。（草鞋墩夜市提供）

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